Il giocatore protesta, l’arbitro lo mette ko con una ginocchiata nelle parti intime

La Federcalcio messicana ha annunciato di aver aperto un'inchiesta sull'arbitro Fernando Hernández per la ginocchiata inferta al calciatore del León, Lucas Romero. Tutto questo dopo il pareggio per 2-2 tra América e León allo stadio Azteca.

Ha perso completamente la pazienza il 39enne arbitro messicano Fernando Hernandez durante Club América-Club León, gara giocata all'Estadio Azteca di Città del Messico e valevole per il tredicesimo turno del Clausura della Liga messicana. Al 65' minuto il direttore di gara ha ammonito per proteste Jaine Barreiro, difensore centrale del Club León. A quel punto il suo compagno di squadra, il centrocampista argentino ex Independiente Lucas Romero, si è diretto verso l'arbitro Hernandez affrontandolo faccia a faccia.