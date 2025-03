Niente post sui social per la partita ma c'è subito l'incredibile rimedio che diverte tutti

Alessia Bartiromo 3 marzo - 14:56

Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Ben lo sa il Leça FC, club di riferimento di Leça da Palmeira in Portogallo, che si è ritrovato ad affrontare un annoso problema a pochissimi giorni dall'importante sfida contro il CS Marítimo B. Si trattava dell'assenza del proprio social media manager, impegnato al matrimonio del cugino. Le pagine social del club sarebbero così rimaste prive di grafiche e aggiornamenti per i tifosi, gettandoli nel più profondo sconforto. Ecco pronta la soluzione: un incredibile ritorno alle origini con i gol e le news minuto per minuto disegnati goffamente a mano, riscuotendo un incredibile successo!

L'appello del Leça FC — Tutto è iniziato il 1 marzo, a meno di 16 ore dall'importante sfida di campionato contro il CS Marítimo B. Sul profilo di X del club portoghese, viene pubblicato alle ore 22 un post nel quale si avvisano i tifosi dell'assenza del social media manager del club durante la gara del giorno dopo, impegnato nel matrimonio del cugino Alberto. "Il club chiede scusa per l'inconveniente ma le priorità per lui al momento sono il cibo e l'open bar", si legge sulla pagina social del team, con il tweet che va subito virale, insieme a numerosi commenti dei tifosi affranti per la notizia di non poter seguire gli aggiornamenti live del match. Si presagiva per loro il peggio ma il Leça FC non è nuovo a sorprese a dà appuntamento ai propri supporter per la partita del giorno seguente, alle 14,30.

Avisamos desde já que, durante o jogo domingo, o nosso Admin vai estar no casamento do seu primo Alberto.

Pedimos desculpa por qualquer transtorno, mas prioridades são prioridades – comida e bar aberto.

— Leça Futebol Clube (@lecafcoficial) March 1, 2025

I disegni live e l'incredibile successo — Il giorno seguente c'è grande attesa per la partita e accade l'incredibile: l'admin della pagina X del club si sostituisce al social media manager come può e inizia a disegnare in maniera molto rudimentale tutti gli aggiornamenti: prima il gol di testa siglato da Richard al 57' con il classico omino che colpisce un tondino verso la porta con un altro omino in tuffo che non arriva sulla traiettoria, poi persino un ritratto di Zé Domingos ispirandosi alla sua esultanza alla Spiderman, anche lui entrato di diritto sul tabellino dei marcatori siglando al 68' il 2-1. Ma non è finita qui: arriva anche il disegno dell'azione della rete all'86' di Pedro Caeiro e la scritta del finale del match, con un incredibile 3-1 per i padroni di casa. Esperimento più che riuscito con gli admin che tranquillizzano il grafico ancora al matrimonio del cugino e che stava seguendo l'incontro dal cellulare, ribadendo con ironia come tutto fosse sotto controllo. Nessuno avrebbe mai previsto però cosa sarebbe successo di lì a poco.

Il ringraziamento del club e il nuovo contest — I divertenti post del Leça FC diventano subito virali: migliaia di commenti e condivisioni affollano la pagina X del club, aggiungendo un nuovo disegno con i riferimenti del proprio profilo Instagram. Il successo è assicurato: dopo pochissime ore i follower diventano quasi 20.000, ringraziando i tifosi da ogni angolo del mondo per l'incredibile esperimento social compiuto e riuscito. L'operazione senza grafico è piaciuta così tanto che il club ha poi lanciato un contest per i tifosi nel ricreare il proprio disegno per l'azione del gol di Richard. Quello che otterrà sempre su X il maggior numero di mi piace, riceverà un'incredibile sorpresa: la possibilità di disegnare i gol e gli aggiornamenti per la prossima partita in supporto al grafico ufficiale, pronto a tornare e che si gode intanto un po' di meritato riposo.