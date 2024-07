Il Kazma, club di prima divisione del Kuwait, ha creduto di aver giocato un'amichevole con gli egiziani del Telephonat Beni Suef. In realtà è andato in scena un clamoroso inganno architettato da uno sconosciuto che ha portato dei dilettanti...

Sergio Pace Redattore 27 luglio 2024 (modifica il 27 luglio 2024 | 12:38)

Il calcio di luglio riserva sempre sorprese. Capita spesso di vedere risultati improbabili con goleade a non finire. In questo caso, però, è successo che una squadra di prima divisione kuwaitiana venisse truffata. Sì perché il Kazma, storico club del Kuwaitche ha vinto 4 titoli in patria, ha creduto di aver disputato un'amichevole contro gli egiziani del Telephonat Beni Suef. In realtà il Kazma ha battuto 7-1...un gruppo di dilettanti presi a caso.

Truffa in amichevole, il Kazma ci è cascato... — Surreale quanto accaduto al Kazma, club di prima divisione del Kuwait. La squadra kuwaitiana, in cui ha giocato a cavallo tra gli anni sessanta e settanta del secolo scorso Hassan Shehata, il "Maestro" che in panchina ha vinto tre Coppe d'Africa di fila con l'Egitto nel 2006, 2008 e 2010, è stata truffata in amichevole.

Il Kazma ha creduto di aver vinto 7-1 contro il Telephonat Beni Suef, club di terza serie egiziana. Insomma, i kuwaitiani, in ritiro in Egitto, avevano intenzione di disputare un'amichevole di un buon livello contro una formazione locale. La scelta era ricaduta sul Telephonat, ma al telefono gli organizzatori sono stati ingannati.

Il numero era sbagliato e il Kazma così ha organizzato l'incontro con un perfetto sconosciuto dall'altra parte del telefono. Questi non avrebbe fatto altro che radunare un gruppo di dilettanti promettendo in cambio una parte del ricavato della partita. La partita, come detto, è finita 7-1 in favore del Kazma, ma il vero Telephonat Beni Suef sui social, appena finito il match, ha negato di aver giocato contro la formazione kuwaitiana.

Scoperto l'inganno... — E così la verità è venuta a galla. Il Kazma ha scoperto la truffa e ha accusato gli organizzatori del torneo, ovvero la StarMaker Football, che, oltre a scusarsi con i diretti interessati, ha dichiarato: "Purtroppo la società è stata ingannata dal rappresentante del club Telephonat Beni Suef, che in seguito si è scoperto non avere alcun legame con il club. Ha anche affermato falsamente che la squadra in gara rappresentava il Telephonat Beni Suef".

Dichiarazione che è stata condivisa sui social dal Kazma. Un episodio incredibile sul quale la Federazione calcistica egiziana, in collaborazione con i vertici federale del Kuwait, vuole indagare per capire come sia avvenuto tutto ciò.