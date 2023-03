Il Klassieker olandese, prima contro seconda: fuochi, compleanno Ajax, rinnovo Feyenoord…

I tifosi hanno acceso i fuochi d'artificio quando i giocatori sono entrati in campo. Poco prima era già sceso in campo Lutsharel Geertruida, con in mano una maglia con il numero 2025. Il difensore 22enne ha mostrato ai tifosi che firmerà per un altro anno, fino all'estate del 2025. Dopo circa 20 minuti di allenamento, i giocatori del Feyenoord hanno fatto il giro degli spalti per ringraziare i tifosi. Hanno completato il resto della formazione altrove in privato.