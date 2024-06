Il Levante annuncia il nuovo allenatore con…un panino alla mortadella!

Il club ha da poco ingaggiato il madrileno Julian Calero, reduce dalle esperienze con Burgos e Cartagena, ma che ha orbitato anche negli staff di Altetico e Real al principio della sua carriera manageriale. Il club ha scelto di annunciare il nuovo condottiero con un video molto ironico, incentrato su una sua passata dichiarazione quando sedeva sulla panchina del Burgos. “Siamo arrivati ​​a questa situazione in cui siamo ai playoff per la promozione in Prima Divisione mangiando panini alla mortadella. Grandi sì, ma tanti panini alla mortadella” una dichiarazione stramba che suscitò tanta ilarità al tempo e che non è stata di certo dimenticata.