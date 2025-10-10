Il Lipsia lancia i “biglietti a sorpresa”: la nuova iniziativa per i suoi tifosi

La squadra tedesca ha dato presentato una novità molto gradita ai tifosi: biglietti economici e con posti svelati solamente 90 minuti prima del calcio di inizio

Il Lipsia lancia un’iniziativa originale che sta già incuriosendo tutti i tifosi della squadra targata Red Bull. I “Mystery Seats” non sono nient'altro che dei biglietti a sorpresa. La nuova idea promozionale consiste nel trasformare l’esperienza allo stadio in un piccolo gioco di fortuna. Ogni settimana, in vista delle partite casalinghe, il club tedesco metterà in vendita un numero limitato di ticket dal prezzo fisso e accessibile. L’obiettivo è rendere più coinvolgente l’atmosfera della Red Bull Arena e avvicinare nuovi appassionati.

Il Lipsia e i "biglietti a sorpresa" L'ultima trovata del club prevede la vendita di 100 biglietti misteriosi per ogni gara in casa, al prezzo fisso di 25 euro. L'acquisto avviene dunque completamente al buio, con i posti dei mystery tickets che vengono svelati solamente a 90 minuti dal calcio di inizio.

Le opzioni sono molto varie: si può finire da un posto base di categoria 7 a un posto premium di categoria 1 in tribuna principale, con un risparmio che arriva a quasi 60 euro. Ogni acquirente potrà acquistare al massimo due biglietti, con la certezza che i posti saranno vicini.

RB Lipsia: il precedente virale — L’iniziativa non nasce dal nulla. Già nella scorsa stagione, il Lipsia aveva testato un progetto simile, gli “IrgendWOW-Tickets”, dei: "biglietti a sorpresa wow". In quell'occasione, i biglietti erano stati venduti in vista del match contro l’Hoffenheim. L’esperimento aveva suscitato grande entusiasmo tra i tifosi, tanto da spingere il club a renderlo una pratica regolare. L’originalità dell’idea ha ispirato anche la società di pallamano locale: la SC DHfK Lipsia ha proposto 500 “Mystery Tickets” nella passata stagione utilizzando un metodo simile.

Lipsia e il Natale alla Red Bull Arena: cori, luci e atmosfera di festa — Oltre alle iniziative legate al calcio, il Lipsia si sta attivando molto per unire i tifosi in un clima di famiglia e di festa. E allora, quale occasione migliore del Natale per un progetto del genere?

Dalle 15:30, lo stadio si trasformerà in un mercatino di Natale, con luci, vin brulé e specialità locali per un pomeriggio di musica e tradizione. Il 14 dicembre 2025, alle 17:00, la Red Bull Arena ospiterà la terza edizione del canto di Natale di Lipsia. I cori del Gewandhaus si esibiranno davanti a migliaia di spettatori, con biglietti a partire da 15 euro (8 euro ridotto).