Il Liverpool ha annunciato “Forever 20”, il memoriale che sarà inaugurato ad Anfield per commemorare Diogo Jota e suo fratello André Silva, scomparsi tragicamente in un incidente stradale avvenuto in Spagna lo scorso luglio. La scultura rappresenta un tributo al loro percorso umano e sportivo, ma anche all’affetto che continua a legare i due fratelli alla tifoseria Reds. Un ricordo ancora molto presente ad Anfield, dove al 20° minuto di ogni gara i sostenitori continuano a dedicare un coro speciale a Diogo Jota.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 27 DICEMBRE: Un murale in omaggio all'ex giocatore del Liverpool Diogo Jota è visibile vicino allo stadio prima della partita di Premier League tra Liverpool e Wolverhampton Wanderers ad Anfield il 27 dicembre 2025 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Jan Kruger/Getty Images)

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365

Il significato di "Forever 20"

Caricamento post Instagram...

Al centro del memoriale spicca una scultura ispirata alla celebre esultanza di: una struttura dinamica che, cambiando prospettiva, lascia intravedere i numeri 20 e 30, le maglie indossate dai due fratelli durante la loro carriera. L’opera è così memoria e identità in un unico simbolo, mentre il titolo “Forever 20” richiama il valore affettivo del numero e il ricordo destinato a restare nel tempo. Sul monumento compaiono inoltre alcuni versi del coro dedicato adai tifosi Reds, diventato una tradizione adper onorarne ancora oggi la memoria.

Live Streaming

Il ricordo di Jota ad Anfield

Il memoriale verrà installato in "97 Avenue," l’area che nei giorni successivi alla tragedia era diventata un punto di ritrovo per i tifosi, tra omaggi, sciarpe, maglie e messaggi dedicati ai due fratelli. Alla base della scultura saranno incorporati proprio alcuni di quei ricordi lasciati dai sostenitori, così da trasformare il dolore e l’affetto della comunità Reds in un tributo duraturo. Lo spazio diventerà così un luogo simbolico, capace di custodire nel tempo il legame trae i suoi tifosi.

Prima della sua tragica scomparsa, Diogo Jota aveva lasciato un segno profondo con la maglia del Liverpool grazie ai suoi numeri, alle reti decisive e alla capacità di incidere nei momenti importanti. L’attaccante portoghese era diventato rapidamente uno dei beniamini di Anfield non solo per le prestazioni in campo, ma anche per il carattere, la grinta e il rapporto speciale costruito con i tifosi Reds, che continuavano a dedicargli cori e omaggi a ogni partita. Con la maglia del Liverpool il portoghese ha collezionato 123 presenze siglando 47 reti oltre ai tantissimi trofei vinti con la maglia Reds.

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365