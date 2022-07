Il Los Angeles FC dei campioni strafavorito nel derby: ma occhio ai Galaxy…

Secondo i pronostici, sarà un derby di Los Angeles con tanti gol. Senza sottovalutare i Galaxy, è nettamente favorita la squadra di Vela, Bale e Chiellini...

Redazione DDD

Il Los Angeles Derby alias El Trafico è in programma venerdì 8 luglio. Anche se i Galaxy hanno vinto i due precedenti incontri con il Los Angeles FC, i pronostici vanno dalla parte di LAFC. Il motivo principale è che due dei suoi nuovi giocatori, Gareth Bale e Giorgio Chiellini, dovrebbero debuttare contro i Galaxy.

Non bastassero Bale e Chiellini...

Oltre ai nuovi arrivati, anche Carlos Vela dovrebbe fare il suo ritorno in campo dall'inizio per Los Angeles FC. Ecco perché questa squadra viene molto appoggiata nei pronostici per venerdì. Tuttavia, i Los Angeles Galaxy non devono essere sottovalutati. Lunedì sera hanno ottenuto un grande successo per 4-0 contro Montreal.

Il Los Angeles FC è anche la squadra favorita n. 1 per vincere la Coppa MLS 2022, anche se è reduce da una sconfitta per 1-0 contro i Vancouver Whitecaps. Il motivo della sconfitta - secondo l'allenatore di LAFC Steve Cherundolo - è che voleva che i suoi ragazzi prendessero le cose con calma in modo che fossero al 100% in forma per il derby di Los Angeles. Questo è il motivo per cui Carlos Vela era fuori lo scorso fine settimana. L'allenatore voleva assicurarsi che il suo bomber più letale si riprendesse completamente dall'infortunio. Farà il suo ritorno venerdì, il che dovrebbe rendere LAFC ancora più forte.

E i Galaxy? Sono al quarto posto in questo momento, con uno score di 8 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte dopo 17 partite. Nelle precedenti quattro partite della MLS, hanno segnato un totale di 11 gol. La cosa interessante è che cinque giocatori diversi sono entrati a referto in queste quattro partite, con Dejan Joveljic in testa. L'attaccante serbo ha segnato sei gol nel 2022, di cui cinque nelle quattro partite precedenti. Anche se ultimamente è stato molto prolifico, Joveljic non è il capocannoniere dei Galaxy in questa stagione. Invece, è il messicano Chicharito Hernandez ad aver segnato sette gol finora.