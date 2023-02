Il maltempo ferma il derby: rinviato il match fra LAFC e LA Galaxy

Il derby di Los Angeles fra LA Galaxy e LAFC è rinviato a data da destinarsi: Il maltempo previsto sulla città di LA comportava un rischio per la sicurezza

Era il match più atteso a Los Angeles, ma per il derbissimo fra LA Galaxy e LAFC bisognerà attendere qualche altro giorno. Nella zona infatti erano previste condizioni meteorologiche avverse, con forti temporali, e a causa di questo allarme si è optato per il rinvio della sfida.

Nessun problema per i tifosi dal punto di vista economico, dal momento che i biglietti saranno validi anche per la data del recupero, ancora ignota al momento. I possessori riceveranno tutte le info del caso, e saranno anche disponibili nuovi tagliandi. La speranza di tutti i tifosi di LA è che il tempo non giochi di nuovo un brutto scherzo.