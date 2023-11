Il Marsiglia non ingrana, Gattuso ammette: “Sono preoccupato”

Contro il Lens è arrivata la terza sconfitta di fila in trasferta in campionato. L'OM deve risollevarsi al più presto (7 punti dal quarto posto e 4 punti sopra il Clermont penultimo). E il tecnico italiano si dice preoccupato per il momento...

Il Marsiglia continua la sua crisi in campionato. Se nel girone di Europa League le cose vanno molto meglio (primo posto momentaneo con 8 punti raccolti dopo le prime quattro giornate), l'andamento in Ligue 1 dell'OM non è di certo positivo. E l'ultimo ko maturato contro il Lens ha preoccupato non poco Gennaro Gattuso...

Terza sconfitta in trasferta, Marsiglia incapace di risollevarsi

Con la sconfitta subita contro il Lens al Bollaert-Delelis sono adesso tre i ko consecutivi in trasferta per il Marsiglia. Il primo è coinciso con la prima in panchina di Gennaro Gattuso (Monaco-Marsiglia 3-2 lo scorso 30 settembre). Poi la sconfitta di misura con il super Nizza di Farioli e l'1-0 di ieri sera al 90' con il gol di Gradit del Lens che ha condannato l'OM.

Il ruolino di marcia del Marsiglia da quando Gattuso siede sulla panchina dei francesi è sotto gli occhi di tutti. In campionato è arrivata solo una vittoria, in casa contro il Le Havre (3-0), un pareggio, sempre in casa con il Lille (0-0), a fronte come detto di tre sconfitte.

La classifica è una diretta conseguenza. Il Marsiglia occupa il decimo posto con 13 punti raccolti in 11 giornate (con una partita da recuperare contro il Lione il prossimo 6 dicembre). Il quarto posto dista 7 punti, mentre sono solo 4 i punti di vantaggio sul Clermont penultimo in classifica.

E Gattuso è preoccupato...

Il periodo non è felicissimo in casa Marsiglia. Al termine del ko contro il Lens, Gattuso ha ammesso: "Non esiste una sconfitta giusta o ingiusta. Abbiamo speso tante energie, la partita è stata molto fisica. Abbiamo sofferto relativamente, sia tecnicamente che fisicamente. Questa era una partita da pareggio. Non mi piace parlare di sconfitta, perché la parola sconfitta è un termine per deboli".

Il tecnico del Marsiglia indica la via per uscire dalla crisi, ma allo stesso si dice preoccupato per la situazione: "Dobbiamo fare molto meglio per conquistare punti. Occorre tanto impegno dal punto di vista tecnico e bisogna vincere più duelli. Preoccupato? Sì, lo sono un po'. Dobbiamo lavorare ogni giorno per trovare soluzioni, anche a livello mentale".

