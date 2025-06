Il match dei debuttanti: Xabi Alonso ed Inzaghi esordiscono con un pari

Xabi Alonso e Simone Inzaghi si sono sfidati nel primo match di mondiale per club. Entrambi debuttanti, vengono da esperienze positive e vincenti. L'allenatore spagnolo, ritorna dove ha giocato. Inzaghi, invece, segue Pioli allenatore in Arabia

Michele Bellame Redattore 19 giugno - 14:52

Dopo le positive e vincenti esperienze con Bayer Leverkusen ed Inter, Xavi Alonso ed Inzaghi hanno scelto altre strade professionali. Proprio ieri sera, hanno debuttato sulle nuove panchine, in occasione del match del nuovo mondiale per club. Lo spagnolo, raccoglie l'eredità di Carlo Ancelotti, approdato - come si sa - sulla panchina della nazionale brasiliana. L'ex allenatore nerazzurro, invece, non è il primo italiano ad allenare in Arabia: Inzaghi segue Pioli, che da un anno allena l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Lo spagnolo giramondo ritorna a casa Xabi Alonso è stato un glorioso calciatore proprio delle Merengues, ed ha vinto dovunque abbia giocato. Fra i migliori centrocampisti al mondo, Alonso ha giocato in Inghilterra col Liverpool allenato - fra gli altri - da Rafa Benitez (che lo avrebbe richiesto nella sua esperienza al Napoli), in Germania col Bayern Monaco, cui è stato allenato da Ancelotti. In entrambe le esperienze, ha vinto sia i campionati sia le coppe nazionali. Inoltre, Col Liverpool e col Real Madrid ha vinto anche una Champions ciascuna, ed una Supercoppa Europea con i Reds. Da allenatore, però, ha incominciato alla grande: col Bayer Leverkusen ha vinto il campionato e le due coppe nazionali. Degna di nota, la promozione della squadra B della Real Sociedad, e la finale di Europa League persa contro l'Atalanta.

Il secondo italiano in Arabia Simone Inzaghi è stato solo in Italia, questa in Arabia è la sua prima esperienza all'estero, sia da calciatore che da allenatore. Ha giocato in massima serie per un decennio, vestendo le maglie di Atalanta, Piacenza, Sampdoria e Lazio. Con questi ultimi, ha chiuso la carriera ed ha incominciato l'esperienza in panchina, prima con le giovanili e poi con la prima squadra, con cui ha vinto una coppa ed una supercoppa. L'esperienza all'Inter è stata più che positiva: uno scudetto, due coppe nazionali e tre supercoppe. Degne di nota, naturalmente, due finali di Champions League.

Real Madrid - Al Hilal, la sintesi del match — Finisce 1-1 sotto il sole di Miami tra il nuovo Real Madrid di Xabi Alonso e l’Al Hilal di Simone Inzaghi, entrambi al debutto. Vantaggio fortuito dei blancos con Gonzalo García, poi pareggio su rigore del brasiliano Marcos Leonardo. Nel finale, Valverde ha fallito il rigore decisivo, neutralizzato da Bono, protagonista della serata. "Pareggio dal sapore migliore per Inzaghi", che ha avuto risposte incoraggianti da una squadra inferiore sulla carta. Il Real ha confermato le difficoltà già viste durante la stagione.

Assenti Mbappé e Mitrovic, hanno giocato Gonzalo e Marcos Leonardo come centravanti. Esordi per Alexander-Arnold e Huijsen, mentre restano fuori per infortunio Carvajal, Rüdiger, Alaba, Militao e Mendy. Xabi Alonso ha scelto la via della "continuità tattica", riproponendo lo schema usato da Ancelotti: difesa a quattro, Valverde e Tchouameni in mezzo, con Bellingham, Rodrygo e Vinicius alle spalle della punta.

Meglio l’Al Hilal, più vivo e organizzato, con Milinkovic-Savic pericoloso e un gol annullato a Renan Lodi. Il gol madrileno è arrivato su rimpallo fortunoso, mentre il rigore saudita è nato da un’ingenuità di Asencio. Nella ripresa, Güler ha colpito una traversa e impegnato Bono, ma il Real non ha trovato il guizzo vincente. Ovazione per Modric al rientro, poi il rigore finale fallito da Valverde ha chiuso una serata opaca per gli spagnoli.