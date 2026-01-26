Il calcio ha sempre avuto un posto speciale nel cuore di Alexandre Pato, e sembra che il "Papero" non riesca proprio a stare lontano dal rettangolo verde. A tre anni dal suo ritiro ufficiale, l'ex attaccante brasiliano è pronto a scrivere un sorprendente capitolo della sua vita: non più come attaccante, ma come proprietario di un club, il Colchester United.
derbyderbyderby calcio estero Il “papero” si fa presidente: Pato in trattativa per l’acquisizione del Colchester
LEAGUE TWO
I tifosi del Colchester sono già in fermento: l'idea che l'ex Golden Boy rossonero possa guidare la loro squadra dalla scrivania ha acceso l'entusiasmo in una piazza affamata di successi
