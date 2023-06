Il centrocampista del Real Madrid non ha trattenuto le lacrime durante la presentazione del campo da calcio che ora porta il suo nome, proprio nel centro sportivo del Penarol. Il club e il giocatore su Instagram hanno pubblicato un post in collaborazione e la didascalia è a dir poco emblematica: “Fede Valverde en su casa” e il talento classe ‘98 ha aggiunto come questa giornata rimarrà impressa nella sua memoria.