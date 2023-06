Il più decisivo della Liga? Socios e Marca incoronano Griezmann…

Un riconoscimento nato dalla collaborazione con Marca e con la Liga per premiare il giocate più decisivo della stagione per la sua squadra. Grazie ai voti del pubblico e di tutti i tifosi, Antoine Griezmann è stato riconosciuto come il giocatore più determinante della stagione. Numeri da capogiro, 15 reti per lui e addirittura 17 assist, una cifra che lo vede primeggiare in Liga per quanto riguarda i “servizi” ai compagni. In lizza per questo riconoscimento c’erano anche Robert Lewandowski e Iago Aspas del Celta Vigo.