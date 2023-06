Il Porto di Conceição si aggiudica la Coppa del Portogallo, Braga ko 2-0

Il Porto di Conceição batte in finale il Braga con l'autorete di André Horta e il gol di Otavio nel finale a sugellare la conquista della Taça de Portugal numero 19 per i Dragões

Il Porto di Sergio Conceição conquista la Coppa del Portogallo (Taça de Portugal) per la diciannovesima volta nella sua storia. Al Estádio Nacional (Oeiras) i Dragões hanno battuto in finale il Braga di Artur Jorge 2-0 con l'autorete di André Horta al 53' e la rete di Otavio firmato all'81'.

Sempre nel secondo tempo sono arrivate anche due espulsione per parte: Wendell (Porto) al 62' e Niakatè (Braga) al 79'. Il Porto, dunque, non rimane a mani vuote in questa stagione, dopo aver chiuso il campionato al secondo posto con 85 punti alle spalle del Benfica (87 punti).