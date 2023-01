Fenerbahçe, il presidente si scusa con i tifosi per la sconfitta nel derby

Il Fenerbahce, sconfitto 3-0 dal Galatasaray nella 18esima giornata della Super League, si è scusato con i tifosi per la sconfitta.

Facendo una dichiarazione ai giornalisti dopo il derby perso 3-0 contro il Galatasaray all'Ülker Stadium, il presidente del club sconfitto Ali Koç ha parlato di sconfitta inaspettata e ha detto: "Tutti erano motivati, bastava vedere il grande supporto dei tifosi. Prima di tutto, ci scusiamo con i nostri tifosi. Perché le loro aspettative erano diverse, non si sono avverate, queste sono cose che nel calcio succedono". Koç ha continuato: "Ci possono essere alti e bassi in queste stagioni. Stiamo attraversando un periodo del genere. Certo, non è una situazione adatta a noi, ma passiamo. Altre squadre potrebbero prima o poi entrare in un periodo di alti e bassi. Abbiamo la stessa squadra, lo stesso staff e lo stesso allenatore di quando tutti dicevano che eravamo nettamente i favoriti per vincere il campionato... Pertanto, si aprirà una nuova pagina. Torneremo ai nostri vecchi tempi e continueremo da dove eravamo rimasti".

Il calo della squadra dopo il Mondiale — In risposta a una domanda sul calo delle prestazioni della squadra dopo la pausa della Coppa del Mondo, Ali Koç ha detto: "Chiedete all'allenatore dei problemi tecnici e vi darà lunghe spiegazioni. Il presidente è responsabile di tutto. Sì, c'è un calo. Ma ogni declino ha anche una via d'uscita. È importante. Qui abbiamo perso 3 punti. Ma non è la fine del mondo".

Koç ha anche risposto alla domanda se i giocatori fossero interessati dalle notizie di mercato: "Sul mercato come sapete siamo a dieta. Ci hanno dato molti nomi. Non siamo interessati alla maggior parte di loro. Forse solo uno o due possono interessarci. Sono solo rumors di mercato, speculazioni, pettegolezzi. Non credo che ci sia un parallelo con il calo delle nostre prestazioni".