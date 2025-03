Arriva la dura risposta dopo l'accusa sull'errata formulazione dei calendari

Alessia Bartiromo 18 marzo - 13:33

Non si placano le polemiche tra il Real Madrid e il presidente de LaLiga Javier Tebas, con il botta e risposta tra le parti che prosegue senza esclusione di colpi. I blancos hanno puntato il dito sull'errata formulazione del calendario del campionato, che non consente di riposare almeno 72 ore a chi gioca le coppe europee, minacciando di non giocare le partite che non soddisfino questi requisiti. Arriva quindi la piccata risposta del massimo dirigente, che apre ancora una volta una grande polemica tra il Real e i poteri forti, in un'annata dove si sta palesando sempre di più una spaccatura insanabile tra le parti.

La polemica tra Champions e campionato — La goccia che ha fatto traboccare il vaso per il Real Madrid è stata l'ultima alternanza tra campionato e Champions League, con la gara interna contro il Rayo Vallecano disputata la domenica alle 16.15 e il match contro l'Atletico Madrid disputato il mercoledì seguente alle 21. Ma non solo: la seguente gara esterna di campionato contro il Villarreal è stata persino anticipata al sabato, solo 66 ore dopo l'impegnativa sfida infrasettimanale. I blancos avevano già fatto richiesta di anticipare il match, possibilità negata da LaLiga, mandando su tutte le furie Ancelotti. Lo stesso tecnico ha evidenziato il problema in conferenza stampa senza mezzi termini, dando il via a un nuovo botta e risposta tra le parti. Era soltanto febbraio quando il presidente Tebas e il Real sono stati autori di una grande polemica mediatica riguardante i torti arbitrali subiti, incrinando ancora di più i rapporti tra le parti.

Ante tanto debate sobre los horarios, dos reflexiones:

1️⃣ Desde que existen competiciones europeas los jueves , hace más de 14 años, los clubes de toda Europa, incluidos los españoles, juegan los domingos sin que hayan transcurrido 72 horas.🤫🤫

2️⃣ Ningún portaCOZ va a desmentir…

— Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) March 18, 2025

La minaccia del Real Madrid — Nella conferenza stampa di Carlo Ancelotti, non è stata posta sotto i riflettori unicamente la difficoltà nel giocare gare ravvicinate tra campionato e Champions senza riposare almeno 72 ma l'allenatore dei blancos ha espresso la forte volontà di non scendere più in campo alla mancanza delle condizioni giuste per preservare la salute dei propri giocatori. La situazione è diventata ancora più aspra considerando l'extra time di Champions, che ha costretto Bellingham e soci a un surplus di fatica non indifferente. La stessa posizione è stata poi ripresa e confermata dalla tv ufficiale del club, ribadendo come tutta la società sia unanime in questo percorso di accusa a LaLiga per il costante danneggiamento ricevuto, chiamando subito in causa, ancora una volta, il presidente Javier Tebas.

La risposta social di Javier Tebas — La risposta del presidente Javier Tebas non si è fatta aspettare ed è stata ancora più piccata del previsto. Il massimo dirigente infatti, ha pubblicato un duro tweet che ribadisce come tutte le squadre impegnate nelle competizioni Europee infrasettimanali abbiano la stessa problematica del Real, per un'alternanza molto impegnativa tra Coppe e campionati che va avanti da 14 anni. "Dopo tutto questo dibattito sugli orari, faccio delle riflessioni: da quando esistono le competizioni europee del giovedì, ormai da più di 14 anni, tutte le squadre d'Europa, compreso quelle spagnole, giocano anche la domenica senza che trascorrano 72 ore per riposare", scrive sul suo canale ufficiale. Parole dure, che non placheranno sicuramente le polemiche con il Real, con le parti pronte a darsi ancora battaglia per il prosieguo della stagione, per una frattura che si fa sempre più insanabile.