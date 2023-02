Il primo colombiano nella storia del Partizan: “In Sudamerica si parla sempre del derby di Belgrado”

Andres Colorado arriva come giocatore dai colombiani del Deportivo Cortulua, e durante la sua carriera è andato in prestito al Deportivo Cali e al San Paolo in Brasile: "Sono molto grato per l'opportunità di giocare per un grande club come il Partizan, mi aspetto di dare il mio pieno contributo alle partite. Spero di giocare per più anni nel Partizan. Visto che è un grande club e che sono il primo giocatore della Colombia con questa maglia, avrò ancora più stimoli per mettermi in mostra".