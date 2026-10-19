1 di 8 Prossima scheda 1 di 8

Il weekend degli ex Serie A

A volte un numero basta a raccontare una stagione, e quello di Florian Thauvin ha un nome illustre: sette assist nelle prime sette giornate di Ligue 1, come Lionel Messi durante la sua parentesi parigina nella stagione 2022/2023. L'ex Udinese è soltanto uno dei tanti ex Serie A che in questo weekend hanno lasciato il segno. Ad Istanbul, infatti, Romelu Lukaku ha finalmente trovato il suo primo gol in Turchia, mentre in Germania Patrik Schick e Niclas Füllkrug si contendono la corona di re dei bomber. Più lontano, tra la Grecia e il Qatar, c’è chi ha scelto un’altra vita calcistica e ha già cominciato a ripagare la fiducia: da Stefan De Vrij a Jordan Veretout.

1 di 8 Prossima scheda 1 di 8