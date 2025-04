Il PSG di Luis Enrique meglio del Milan di Sacchi: record storico battuto

Il PSG si prepara alla sfida di martedì sera contro l' Arsenal valevole per la semifinale d'andata di Champions League. Nel mentre, nella serata di ieri i parigini sono scesi in campo contro il Nantes , in una Ligue One a cui non hanno più nulla da chiedere, strappando un pareggio per 1-1. Un risultato che però è storico, visto che la squadra di Luis Enrique ha battuto un record che durava dai tempi del Milan di Arrigo Sacchi .

IL COMMENTO DEL TECNICO SPAGNOLO - "All'inizio non era un obiettivo, ma stiamo migliorando il club ed è molto positivo. Ci prepareremo allo stesso modo in cui abbiamo fatto contro il Liverpool. È una squadra che aveva lo stesso potenziale, se non di più, dell'Arsenal. I piazzati? Tutte le squadre in Francia hanno un grande potenziale sui calci piazzati. Non pianifico la squadra in base a queste caratteristiche; piuttosto, l'obiettivo è essere competitivi in ​​tutti gli aspetti del gioco".