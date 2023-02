Il racconto di Rosell: “Minacciato in carcere, preservativi e vaselina. E per una Coca si accoltellavano…”

Dopo la richiesta di sei anni di carcere, nel 2019 però il tribunale nazionale spagnolo ha assolto Rosell per mancanza di prove. L’ex numero uno blaugrana ha raccontato la sua vita in carcere in un’intervista a Risto Mejide, ripresa da Marca: “Mi hanno minacciato un paio di volte. Due ragazzi, con cui avevo stretta amicizia, sono arrivati in mia difesa. In carcere ho rischiato di essere picchiato, sia per essere stato presidente del Barcellona e sia per essere catalano. Una volta mi è successo a Madrid e un’altra a Barcellona, ma in entrambi i casi mi hanno difeso senza che lo chiedessi. A Barcellona sono diventato molto amico di un capo zingaro tifoso del Barcellona. Uno zingaro mi ha minacciato, il capo gliene ha detto quattro ed è finita lì”. “In carcere ho assistito a diverse risse – continua Rosell -. Una volta uno ha pugnalato un altro con un bastoncino scheggiato solo perché gli doveva una Coca-Cola.A Soto del Real mi hanno difeso di più i prigionieri colombiani. Il carcere è grigio e un po’ stantio. Ma allo stesso tempo c’è molta umanità, è un contrasto continuo di emozioni, tristezza, colori e risate. Ho pianto tanto in carcere, poi mi sono sentito meglio”.