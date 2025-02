Il Real Madrid annienta il City nel segno di Mbappé: termina 3-1 al Bernabeu

Per la prima volta nella sua storia, Pep Guardiola viene eliminato prima degli ottavi di finale di Champions League.

Lorenzo Maria Napolitano 19 febbraio - 23:34

Stasera va in scena la partita di ritorno dei playoff di Champions League tra il Real Madrid ed il Manchester City di Pep Guardiola. Nella casa degli inglesi, all'Etihad Stadium, la formazione di Carlo Ancelotti è riuscita a imporsi nei minuti di recupero con un 3-2 che ha mandato in visibilio i tifosi. Infatti, dopo un momento non entusiasmante del Real, gli spagnoli sono riusciti a tirar fuori il loro Dna europeo, sorprendendo il Manchester City e potendo beneficiare di due risultati utili su tre al Bernabeu. Per i Citizen eroe della serata fu il cyborg norvegese Erling Haaland, mentre per i Blancos Kylian Mbappé, l'ex Milan Brahím Diaz e Jude Bellingham.

Visualizza questo post su Instagram

La cronaca della partita — I padroni di casa attaccano con la consueta maglia bianca da sinistra a destra rispetto alla visuale della tribuna stampa mentre gli ospiti indossano un completo amaranto. Il primo possesso è gestito dagli uomini di Guardiola, ma non riescono a concludere la prima azione della partita, capitata sui piedi di Savinho, prontamente fermato dai difensori. Il match inizia subito in salita per il City, che dopo soli quattro minuti si fanno cogliere di sorpresa dall'ex Paris Saint-Germain Mbappé che viene lanciato in profondità e con un pallonetto ha sorpreso Ederson, siglando il primo gol del match.

Come se già ciò non bastasse agli inglesi, la partita continua a complicarsi: John Stones dopo appena due minuti dalla rete del Real fa gesti alla sua panchina per essere sostituito, non riesce a continuare la partita. Al suo posto, entra l'olandese Nathan Aké. Il Real Madrid prova subito ad addormentare la partita cercando la rete del doppio vantaggio: al quindicesimo Bellingham stacca di testa in occasione di un corner, ma il pallone esce di poco oltre il secondo palo. La formazione di Guardiola è in totale confusione, passa poco e Mbappé impegna nuovamente l'estremo difensore brasiliano.

La prima mezz'ora è totalmente unilaterale: il City naviga a vista mentre il Real splende. Arriva anche un tentativo da parte di Federico Valverde con un violentissimo tiro dalla distanza, ma viene neutralizzato dalla difesa. La retroguardia di Guardiola non sembra essere in giornata e Mbappé ha tanto spazio per sprigionare tutto il suo talento; al ventinovesimo, però, fallisce l'appuntamento con la doppietta.

La gioia è soltanto rinviata dato che dopo pochi minuti Rodrygo Goes invita il francese al tiro, che fulmina Ederson e quasi mette la parola fine sul discorso qualificazione. Termina un primo tempo realmente a senso unico, con cui il Real Madrid sembra voler presentare la sua candidatura come attore protagonista della principale competizione europea.

La cronaca del secondo tempo — Il secondo tempo inizia sulla falsariga del primo, Rodrygo dopo pochi minuti raccoglie un pallone vagante e lascia partire un buon tiro dal limite dell'area, ma la conclusione termina lontano dallo specchio della porta. Particolarmente ispirato oggi, Mbappé aggancia un cross in area e prende la mira verso la sinistra ma Ederson - così come nel match d'andata - si esibisce in uno straordinario intervento difensivo.

È senza dubbio l'estremo difensore dei Citizens ad essere una delle poche note positive di questo intensissimo doppio confronto. Questo Real Madrid, però, è talmente forte da non dare nemmeno il tempo di tessere le lodi ad alcuni giocatori avversari che mette a segno la terza rete, con lo stesso autore dei precedenti due: Kylian Mbappé! Il francese scaglia un destro dove Ederson, stavolta, proprio non può arrivare. L'espressione è sempre quella, sfacciata, al limite dell'arrogante, irriverente. Ma il talento è sconfinato. Con questa brillante prestazione l'ex stella del Paris Saint-Germain aggiunge una prestigiosa nota di colore alla sua carriera: dopo la tripletta segnata al Camp Nou, contro il Barcellona nel 2021, adesso ne ha messa a referto un'altra al Santiago Bernabeu. E la partita non è ancora finita.

Una delle pochissime occasioni del Manchester City finisce sui piedi di Phil Foden al sessantacinquesimo minuto, ma il suo tiro viene intercettato da un difensore. La squadra di Pep Guardiola prova a salvare quantomeno l'onore e ci riprova con Omar Marmoush, calciatore egiziano che nel recente 4-0 contro il Newcastle ha realizzato una tripletta, ma viene abilmente fermato.

Alla festa di Mbappé prova ad unirsi anche Vinicius Jr che semina il panico nell'area di rigore dei Citizens e calcia verso la porta difesa da Ederson, ma manca l'appuntamento con la rete per un pizzico di sfortunata che non l'ha assistito. Dopo appena quattro minuti il brasiliano è ancora pericoloso in zona offensivo, ma stavolta Ederson con un colpo di reni si oppone alla quarta rete della serata. Ormai per il Real Madrid è una sfilata, un esercizio di stile, la squadra di Carlo Ancelotti sta letteralmente annichilendo quella di Guardiola. Dopo una serie di cambi, in cui per il Real entrano Brahim Diaz e Dani Ceballos e per il City McAtee e Kovacic, Rodrygo si fionda in area e indirizza un tiro rasoterra verso la porta, ma manca nuovamente l'occasione per festeggiare la quarta rete.

Il tempo scorre, ed il Manchester City cerca il gol della bandiera. Diaz concede un fallo e Marmoush si incarica la battuta, ma il muro difensivo del Real neutralizza il pallone. L'egiziano, però, pochi minuti dopo ci riprova da buona posizione ma sfiora di pochissimo la traversa. A due passi dalla porta, e agli stessi minuti dal termine, il centrocampista del City Nico firma il gol del 3-1. Proprio lui, che aveva saltato la partita d'andata per infortunio rimediato in Fa Cup. E su un rapido controllo da parte dell'arbitro Kovacs ed un paio di scambi, termina questo vivissimo doppio confronto. Per la prima volta nella sua storia, Pep Guardiola viene eliminato prima degli ottavi di finale di Champions League, in sedici anni di guida.

Visualizza questo post su Instagram