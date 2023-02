Il richiamo di Cuba: l’italiano Lorenzo Mambrini nuovo allenatore del Guantánamo

Da giocatore Lorenzo Mambrini ha fatto il suo esordio tra i professionisti il 16 febbraio 1997 con l’Arezzo guidato da Serse Cosmi nell’allora Serie C2. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2011, Mambrini ha dovuto scontare una squalifica di oltre 3 anni, poi ridotta a 18 mesi dal Tnas, per una presunta combine quando ancora era allenatore del Valfabbrica in Promozione umbra. Il 44enne di Città di Castello dal 2013 ha iniziato poi il suo girovagare nel Centro America, diventando uno dei tecnici più vincenti degli ultimi anni. Un campionato panamense, il Clausura, con l’Árabe Unido nel 2015. Alla guida del Santiago de Cuba, la squadra della città di Fidel Castro e della Revolucion, ha vinto ben 2 campionati (2017, 2018) ed è stato insignito del titolo di “figlio illustre di Cuba”.

L’obiettivo è migliorare quella posizione nel prossimo Campionato di Apertura 2023. “Ringrazio tutto lo staff tecnico e i giocatori per come mi hanno accolto. Faccio loro i complimenti per l’impegno che mettono in campo giorno dopo giorno”, le parole di Mambrini in conferenza stampa. L’allenatore tifernate ci riprova, pronto a scrivere altre pagine importanti della sua carriera da allenatore sull’isola del Caribe…