Un vero e proprio dramma sportivo si sta consumando in Andalusia. Per il Sevilla, la parola retrocessione non è più solo uno spauracchio psicologico, ma una cruda e terrificante realtà. Dopo l'ennesima batosta di una stagione maledetta, il club ha ufficialmente toccato il fondo, sprofondando nella zona retrocessione a pochissime giornate dalla conclusione della Liga.

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La sconfitta di Pamplona

Il punto di non ritorno sembra essere arrivato nell'ultimo tragico weekend calcistico del 26 aprile. Nella sfida vitale al Sadar contro l'Osasuna, il Siviglia ha assaporato l'illusione di poter respirare, passando in vantaggio grazie a una rete dell'attaccante Maupay. Tuttavia, l'incapacità di gestire il risultato ha portato a un crollo psicologico totale: i padroni di casa hanno ribaltato il match, fissando il punteggio sul 2-1 con una rete letale siglata nell'ultima azione utile.

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Una beffa atroce che ha avuto un impatto devastante: la squadra ha concluso la giornata al 18° posto in classifica con soli 34 punti dopo 33 partite giocate, venendo superata dalle dirette concorrenti per la salvezza.

Il Siviglia all'ultima spiaggia

La situazione in cui versa il club è il risultato di un'annata disastrosa. La dirigenza aveva provato a dare una scossa esonerando l'allenatore Matías Almeyda, ma la squadra non è riuscita a raddrizzare la rotta in modo definitivo.

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C'era stata l'illusione di una rinascita solo a metà aprile, quando al Ramón Sánchez-Pizjuán il Siviglia aveva clamorosamente battuto per 2-1 l'Atlético Madrid, uscendo momentaneamente dalla zona rossa. Quell'entusiasmo, però, è stato spazzato via nel giro di due settimane. Prima della disfatta di Pamplona, infatti, la squadra era incappata in un'altra rovinosa sconfitta esterna per 2-0 contro il Levante, trafitta da una doppietta dell'ex Iván Romero.

A 29 anni dall'ultima volta, il fantasma della Segunda División è pronto a materializzarsi di nuovo. Un intero stadio e una tifoseria passionale guardano ora al baratro con il fiato sospeso: restano pochissime sfide per invertire la rotta e impedire che questa stagione passi alla storia come la pagina più buia del calcio sivigliano moderno

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