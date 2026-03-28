I fatti sono stati riportati dal Sun che ha citato alcune fonti: l'ex-centrocampista inglese si sarebbe macchiato anche di insulti razzisti nella reception del carcere di Liverpool

Samuele Amato Caporedattore 28 marzo 2026 (modifica il 28 marzo 2026 | 11:00)

Si dice che il lupo perde il pelo ma non il vizio. Niente di più vero, anche se in questo caso non è un semplice vizio, ma proprio l'incapacità ad avere un'educazione civica. Sì, perché Joey Barton, non contento della sua condanna per l'aggressione dello scorso 8 marzo in un golf club, non placa il suo animo bollente e - stando ad alcune fonti - avrebbe rivolto insulti a sfondo razziale al momento dell'accettazione in carcere.

Joey Barton arriva in carcere: la ricostruzione — L'ex-centrocampista, classe 1982, di Manchester City, Newcastle e QPR era stato posto in custodia cautelare dopo la rissa scoppiata lo scorso 8 marzo. In quel caso, Joey Barton è stato accusato di aver aggredito il 51enne Kevin Lynch, nel bar dell'Huyton & Prescot Golf Club. Negli scorsi giorni, la difesa dell'ex-calciatore aveva chiesto la libertà su cauzione che è stata prontamente negata dal tribunale di Liverpool.

Tuttavia, il suo carattere irascibile e poco civile, Joey Barton - quel "criminale" citando la telecronaca di Marianella - sembra aver combinato un'altra delle sue. Secondo alcune fonti e quanto riportato dal Sun, l'ex-centrocampista avrebbe rivolto degli insulti razzisti, a carattere islamofobo, nella reception del carcere HMP (His Majesty's Prison) di Liverpool. Da capire a chi sono rivolti questi commenti razzisti, ma secondo alcune fonti britanniche l'accaduto potrebbe condizionare la permanenza nella struttura.

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I motivi di un eventuale trasferimento — Infatti, l'ex controversa stella della Premier League potrebbe essere presto trasferito lontano dalla sua città natale per motivi di sicurezza. Secondo quanto riportato dal Sun, che i commenti contro i musulmani sono arrivati proprio al momento dell'accettazione; letteralmente pochi istanti dopo essere arrivato dal tribunale. Questo significa che avrebbe rivolto offese al personale o ad altri detenuti.

Inoltre, il carcere di Liverpool - stando sempre alla fonte citata dal Sun - non sarebbe un luogo privo di pericoli. La struttura, infatti, ospita alcuni membri della criminalità locale, con cui Joey Barton sembra aver intrattenuto qualche rapporto. Tra le sedi che potrebbero ospitare c'è la prigione di Wandsworth a Londra. Ma, come riferito dalla stessa fonte, potrebbe essere anche peggio per la sicurezza del 43enne, visto il clima teso che si respira nella struttura della capitale britannica.