Il St. Pauli al fianco dei tifosi: perché i poliziotti li fotografano in trasferta?

L'FC St. Pauli accoglie con favore l'iniziativa dei tifosi di utilizzare mezzi legali per mettere in discussione le misure di sorveglianza

La risposta del Ministero bavarese dell'Interno e dello Sport conferma che "in singoli casi" sono state scattate fotografie dettagliate di persone o gruppi - "a causa dell'esistenza di effettive indicazioni della commissione di illeciti amministrativi di notevole importanza o reati penali". Non era chiaro quali "reati amministrativi di notevole importanza o illeciti penali" avrebbero dovuto essere.

Il St.Pauli riferisce in un comunicato che agenti di polizia appositamente attrezzati hanno fotografato i tifosi ospiti presenti dalla tribuna adiacente utilizzando almeno un cosiddetto "teleobiettivo". Nella replica del ministero si afferma che l'occupazione della postazione video in quella partita "è stata effettuata da tre agenti di polizia". Inoltre, "alle forze subordinate del presidium della polizia antisommossa bavarese è stato affidato il compito tattico di mettere al sicuro le prove videografiche".

Il presidente Oke Göttlich e il vicepresidente Christiane Hollander hanno accolto con favore l'iniziativa del gruppo di tifosi "Braun-Weiße Hilfe". È "giusto e importante che i nostri tifosi si difendano con mezzi legali e mettano in discussione criticamente le misure", ha affermato Hollander. Non tutto può essere consentito con il pretesto della prevenzione. Göttlich ha sottolineato che l'FC St. Pauli aveva già messo all'ordine del giorno più volte il tema della gestione dei tifosi in trasferta e chiedeva un ripensamento. “I diritti fondamentali si applicano a tutti e ovunque, anche negli stadi di calcio”.