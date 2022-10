Il tifo Arsenal spopola in Norvegia ma il Bodo: “Vietato indossare maglie Gunners nel settore locale”

L’Arsenal è uno dei club calcistici più tifati in Norvegia tanto da avere un club ufficiale dedicato. Anche nella comunità di Bodo, nella contea di Nordland, le cose non sono tanto diverse.

Il Bodo-Glimt, campione di Norvegia in carica, ha già fatto visita all’Arsenal all’Emirates nella gara di andata di Europa League una settimana fa (3-0 il risultato finale per i Gunners di Arteta). Adesso saranno i norvegesi ad ospitare l’attuale capolista in Premier League.

Ai tifosi di casa gialloneri non sarà consentito di indossare maglie, berretti o sciarpe dell’Arsenal nel settore locale dell’Aspmyra Stadion. Ecco il comunicato ufficiale del Bodo-Glimt: “Ci sono molti tifosi dell'Arsenal in Norvegia e molti hanno a cuore sia Glimt che l'Arsenal.Pertanto, riteniamo opportuno ricordarvi che gli effetti dell'Arsenal sono consentiti solo in trasferta. Ciò significa che vi chiederemo di rimuovere sciarpe, berretti, magliette, giacche ecc. se questi hanno il logo dell'Arsenal o simili. Tuttavia, facciamo un'eccezione per le sciarpe da partita o le sciarpe metà e metà poiché questa è diventata una cosa comune negli stadi di tutto il mondo”. Insomma, l’Aspmyra Stadion si colorerà di giallonero, almeno nel settore adibito ai tifosi di casa.