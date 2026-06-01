Il volo delle Eagles: da South London a Lipsia, il Crystal Palace adesso va anche di moda
Nella bacheca del Crystal Palace bisogna iniziare a fare spazio. Dopo la FA Cup e la Community Shield arriva a Londra Sud anche una Coppa europea, la Conference League. Il gol di Mateta nella finale di Lipsia contro il Rayo Vallecano ha regalato alle Eagles un trofeo europeo che di fatto consacra la squadra di Oliver Glasner.
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Il filo conduttore del Crystal Palace
Stagione strana quella del Palace, a tratti grottesca e surreale. A metà dicembre la squadra era addirittura in corsa per un posto in Champions League, poi si è spento l'interruttore. Tra qualche cessione illustre, infortuni e screzi tra Glanser e la società, il Palace ha perso punti in campionato, ma non solo. L'eliminazione dalla FA Cup contro una squadra che era 117 posizioni più in giù delle Eagles nella piramide calcistica inglese, ha di fatto quasi compromesso la stagione. Quasi. Glasner ha rimesso insieme i pezzi. Mateta prima era quasi della Juventus, poi aveva già svolto le visite mediche con il Milan che inspiegabilmente ha trovato problemi fisici. Affare quasi fatto, ma sfumato all'ultimo. Il quasi è il filo conduttore che in un certo senso ha tenuto tutto a galla.
Il ritratto della felicità
Mateta torna a Londra, si accomoda in panchina. Poi Glasner pian piano gli restituisce minuti e speranze. Il francese torna a ritagliarsi il suo pezzo di felicità vicino alla bandierina del corner, la calcia ed esulta insieme al pubblico, il suo pubblico. Pino riprende fiducia e torna anch'esso titolare. Sarr continua a trascinare il Palace verso la finale di Lipsia a suon di gol. Wharton in mezzo al campo dirige l'orchestra come pochi sanno fare in Premier, anche se Tuchel guarda altrove. Kamada è un regista di classe, elegante ed efficace quando serve.
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