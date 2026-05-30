In queste giornate bollenti per il futuro sportivo e societario del Milan, il club rossonero si ritrova a dover pianificare attentamente le proprie mosse. Dopo la recente e profonda rivoluzione societaria messa in atto da Gerry Cardinale, il Milan si trova attualmente in una situazione molto delicata, rimanendo completamente senza dirigenti a livello societario e senza un allenatore ufficiale.

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La coppia Rangnick-Glasner per il Milan

🚨🇦🇹 Oliver Glasner will meet AC Milan early next week, likely on Tuesday with club in talks to find new manager.



Deal was never advanced with Andoni Iraola despite reports as he was waiting for Liverpool call.



🎥🇮🇹 https://t.co/obJ3KCIFGC pic.twitter.com/vG3Uj9ogLi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2026

Settimana cruciale per il futuro rossonero

A seguito dei primissimi colloqui che sono stati iniziati nel corso di questa settimana, i vertici rossoneri sono ormai pronti ad accelerare in maniera decisiva le operazioni per riuscire a cercare e individuare i giusti profili a cui affidare il futuro del club. A fare luce su questa complessa situazione e a svelare una doppia svolta sono statiIl focus delle rivelazioni si è concentrato principalmente su due figure specifiche, ovvero, che al momento rappresentano i due nomi per quanto riguarda le prossime mosse delil primo per l'area dirigenziale, il secondo per la panchina.Secondo quanto riportato, nella giornata di martedìincontrerà la dirigenza del, in un vero e proprio contatto diretto tra le due parti in causa. Il tecnico ha già ricevuto un'altra offerta dalla Francia, ma secondo le indiscrezioni non lo avrebbe affatto intrigato. Parallelamente,ha spiegato come la prossima settimana si rivelerà assolutamente decisiva anche sul piano dirigenziale. Il motivo di questa importanza è legato a un secondo appuntamento cruciale: lunedì, Ralfdeciderà il suo futuro durante in un incontro con i vertici della. L'obiettivo dell'Austria è procedere per rinnovare il contratto, prolungando l'intesa lavorativa anche per il periodo successivo alla conclusione del prossimo. Nonostante la spinta della federazione austriaca, Rangnick e il Milan hanno avuto i primi contatti reali.

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