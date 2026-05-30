Il Milan continua la ricerca per il prossimo allenatore: settimana prossima il primo incontro con Glasner. Avanza Rangnick per la dirigenza
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In queste giornate bollenti per il futuro sportivo e societario del Milan, il club rossonero si ritrova a dover pianificare attentamente le proprie mosse. Dopo la recente e profonda rivoluzione societaria messa in atto da Gerry Cardinale, il Milan si trova attualmente in una situazione molto delicata, rimanendo completamente senza dirigenti a livello societario e senza un allenatore ufficiale.
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La coppia Rangnick-Glasner per il MilanA seguito dei primissimi colloqui che sono stati iniziati nel corso di questa settimana, i vertici rossoneri sono ormai pronti ad accelerare in maniera decisiva le operazioni per riuscire a cercare e individuare i giusti profili a cui affidare il futuro del club. A fare luce su questa complessa situazione e a svelare una doppia svolta sono stati Matteo Moretto e Fabrizio Romano. Il focus delle rivelazioni si è concentrato principalmente su due figure specifiche, ovvero Rangnick e Glasner, che al momento rappresentano i due nomi per quanto riguarda le prossime mosse del calciomercato del Milan: il primo per l'area dirigenziale, il secondo per la panchina.
🚨🇦🇹 Oliver Glasner will meet AC Milan early next week, likely on Tuesday with club in talks to find new manager.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2026
Deal was never advanced with Andoni Iraola despite reports as he was waiting for Liverpool call.
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Settimana cruciale per il futuro rossoneroSecondo quanto riportato, nella giornata di martedì Glasner incontrerà la dirigenza del Milan, in un vero e proprio contatto diretto tra le due parti in causa. Il tecnico ha già ricevuto un'altra offerta dalla Francia, ma secondo le indiscrezioni non lo avrebbe affatto intrigato. Parallelamente, Matteo Moretto ha spiegato come la prossima settimana si rivelerà assolutamente decisiva anche sul piano dirigenziale. Il motivo di questa importanza è legato a un secondo appuntamento cruciale: lunedì, Ralf Rangnick deciderà il suo futuro durante in un incontro con i vertici della federazione austriaca. L'obiettivo dell'Austria è procedere per rinnovare il contratto, prolungando l'intesa lavorativa anche per il periodo successivo alla conclusione del prossimo Mondiale. Nonostante la spinta della federazione austriaca, Rangnick e il Milan hanno avuto i primi contatti reali.
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