"Non è chiara la gravità della lesione di Haaland, dove si è verificata la rottura sul perone, o quanto tempo potrebbe volerci per guarire", ha scritto sull'account Twitter ufficiale il più diffuso e più antico giornale di Washington. La scelta di escludere il nome di battesimo del politico è stato l'errore involontario che probabilmente ha fatto perdere il fiato a tanti tifosi degli Sky Blues.

Mentre un altro ha invitato il Washington Post a utilizzare i nomi completi nei loro tweet in futuro per evitare tale confusione. "Il lato positivo è che non è Erling Haaland. È necessario utilizzare nomi completi in questi titoli. Pep probabilmente stava impazzendo", hanno scritto. "Mi hai davvero colpito ahahah", ha sorriso un altro fan.

I tifosi rivali sembravano provare grande gioia nel tentativo di spaventare i fan del City. "Retweet per far palpitare un tifoso del Manchester City", ha scherzato un utente. "ESCLUSIVA: Haaland si è rotto il perone, il che significa che non giocherà per il Manchester City per la prima metà della stagione, tramite [il] Washington Post", ha rincarato la dose un altro.