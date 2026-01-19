Prosegue il lungo cammino dei calciatori italiani all'estero, che si fanno spazio tra una maglia da titolare, un bel gol siglato, una parata irriverente e tantissime avventure che si alternano settimana dopo settimana. Un weekend da dimenticare per il Manchester City che cede il passo nel blasonato derby allo United per 2-0. Gigio Donnarumma nulla può sulle reti di Mbeumo al 65' e Dorgu al 76', leccandosi le ferite con l'Arsenal sempre più capolista a 7 lunghezze di distanza, nonostante il pareggio a reti bianche in trasferta contro il Nottingham Forest di Nicolò Savona, in panchina. Tra sconfitte da dimenticare, grandi gesta e gol improvvisi, scopriamo tutte le vicissitudini degli italiani all'estero e come è stato il loro weekend.