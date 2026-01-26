Aumenta sempre di più la folta colonia degli italiani all'estero, con il mercato di gennaio che sta regalando numerosi trasferimenti lontano dall'Italia. Aumenta la colonia del Bel Paese al Nottingham Forrest, qualcuno è tornato in patria come Giacomo Raspadori, altri come Koleosho sono stati semplicemente coinvolti in una nuova avventura, lasciando il vecchio paese, la Spagna, per uno nuovo, la Francia. Per quanto riguarda i volti già noti, Donnarumma torna alla vittoria con il suo Manchester City, avvicinandosi alla vetta della classifica dell'Arsenal che cade in casa 2-3 contro lo United. Forfait di Calafiori con i Gunners, che non recupero dall'infortunio che lo ha tenuto out da inizio gennaio, perdendosi così il big match. Ma scopriamo insieme tutte le vicissitudini degli altri italiani all'estero tra gol, novità e trofei alzati al cielo.