Il West Ham sui grandi schermi: club protagonista nella serie Ted Lasso

La nota serie di Jason Sudeikis avrà un nuovo ospite in questa stagione. Il West Ham affronterà il “suo” Richmond.

La serie tv calcistica di Apple, nella nuova stagione, avrà un ospite di livello. Ted Lasso è un allenatore di calcio del college americano e viene ingaggiato per allenare il Richmond.

Il Richmond, club immaginario della serie, dopo essere retrocesso nella prima stagione, è tornato in Premier League nella seconda e ora in questa stagione affronterà il West Ham, allenato da Nate Shelly, ex vice allenatore di Ted nel Richmond. L’acclamata piattaforma Apple TV accrescerà senz’altro lo spessore commerciale del club di Londra e dei suoi sponsor, Umbro e Betway.