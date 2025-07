Ilves-Shakhtar Donetsk, il pronostico di DDD: passerella per gli ucraini

Ilves-Shakhtar Donetsk è uno degli otto match di ritorno del primo turno di qualificazione di Europa League . A differenza delle altre sfide in programma, questa sulla carta dovrebbe già avere il club che giocherà la fase successiva di questa competizione. Appuntamento a giovedì 17 luglio alle 18:00 al Tammelan Stadion di Tampere, in Finlandia. Qui il pronostico con relativa analisi della redazione di DDD .

Ilves-Shakhtar Donetsk, il momento delle due squadre

A differenza del pesante 6-0 subito in Ucraina, il club finlandese sta disputando un ottima stagione in Veikkausliiga. Con 32 punti in 16 partite, l'Ilves è al secondo posto dietro all'Inter Turku. Serie positiva per i ragazzi allenati da Jonaas Rantanen che dura da quattro partite in campionato, con un pareggio e tre vittorie.