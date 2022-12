Immobile, Balotelli, Scamacca? No, il miglior marcatore italiano nel 2022 è…Andrea Compagno

L’attaccante italiano dell’FCSB (attuale denominazione della Steaua Bucarest) ha segnato 24 gol complessivi nell’anno solare che sta per concludersi.

di Sergio Pace -

Nessun Immobile o Scamacca della situazione, per sapere chi è il bomber italiano nel 2022 dovete guardare altrove. Più ad est per l’esattezza. Sì, perché il miglior marcatore italiano dell’anno solare che volge al termine è Andrea Compagno. L’attaccante classe ’96, in forza all’FCSB (attuale denominazione della Steaua Bucarest) dallo scorso mese di agosto, ha timbrato il cartellino ben 24 volte nel 2022.

Compagno ha iniziato a segnare a raffica dal 24 gennaio scorso, quando vestiva ancora la maglia delFC Universitatea Craiova 1948.

In questo primo scorcio nel campionato romeno Compagno sta trascinando la sua compagine con 13 reti in 18 gare. L’FCSB è attualmente al terzo posto a quota 38 punti, dietro a Cluj (44 punti) e Farul (45 punti). Compagno ha anche realizzato un gol in Conference League nel 2-2 con l’Anderlecht al LottoPark di Brussels nel quinto turno della fase a gironi del Gruppo B.

Compagno, con 24 gol totali nel 2022 (23 solo in campionato), precede in questa speciale classifica Ciro Immobile della Lazio (23 reti in tutte le competizioni, di cui 20 in Serie A), Mario Balotelli (tra Adana Demirspor e Sion 16 reti totali), VincenzoGrifo del Friburgo (19 gol complessivi, 14 in campionato) e Gianluca Scamacca (tra Sassuolo e West Ham 16 marcature totali, 12 tra A e Premier).