In campo il derby catalano: le glorie del Barça in ospedale con i pazienti

Una bella alternativa per i pazienti che per qualche motivo sono stati ricoverati. Francesc Bel, Elisabet Cólera, Oscar Lausín e Silvia Mariano sono stati i 4 ex giocatori del Barça incaricati di intrattenere il pubblico per la partita e trasformare la stanza, dove si guardava la partita, in una curva da stadio. Presente anche il presidente dell'Associazione, Juan Manuel Asensi. L'evento si è svolto in collaborazione con i volontari dell'ospedale e del SJD della Penya Barcelonista Petits Valents.