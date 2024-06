La Spagna supera 1-0 l’Italia nella gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi del Gruppo B del Campionato Europeo 2024 e stacca il pass per gli ottavi di finale. Merito di un autogoal di Calafiori, di una prestazione delle...

Vincenzo Bellino Redattore 21 giugno 2024 (modifica il 21 giugno 2024 | 09:27)

La Spagna supera 1-0 l'Italia nella gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi del Gruppo B del Campionato Europeo 2024 e stacca il pass per gli ottavi di finale. Merito di un autogoal di Calafiori, di una prestazione delle Furie Rosse nettamente superiore a quella degli azzurri e di uno straordinario Nico Williams che sulla fascia sinistra ha messo in grande difficoltà Giovanni Di Lorenzo.

Una spina nel fianco — 78' di spessore per Nico Williams. L'esterno dell'Athletic Bilbao è stato nominato dalla UEFA migliore in campo della sfida tra Spagna e Italia. Talento, qualità, dribbling, pericoloso in area avversaria e determinante in occasione del gol dell' 1-0 che ha poi deciso la gara. "Gli uno contro uno sono il mio forte, se superi il terzino, poi i duelli successivi sono più semplici", ha detto il classe 2002 ai microfoni della UEFA.

"In campo cerco di fare quello che mi chiede l'allenatore. Quella di oggi penso sia la mia miglior prestazione con la Spagna, ho fatto il possibile per aiutare la squadra e ci sono riuscito. Ho sempre desiderato giocare a questo livello in un Campionato Europeo ed essere premiato come miglior giocatore, sono felicissimo".

I complimenti del fratello Iñaki — Come rivelato in conferenza stampa dallo stesso Nico Williams, i primi complimenti ricevuti al triplice fischio, sono stati quelli del fratello Iñaki, che ha scelto la nazionale ghanese, Paese di origine dei genitori: "Bravo, hai portato in alto il nome della nostra famiglia".