Incidente in auto: il calciatore 19enne Pedro Severino in gravi condizioni

L’incidente è avvenuto nella città di Americana , nello stato di San Paolo. Secondo la ricostruzione delle autorità, la macchina su cui Severino si trovava con Pedro Castro, compagno di squadra nelle giovanili del RB Bragantino, avrebbe impattato la parte posteriore di un camion . L’auto, condotta da un conoscente dei due, era diretta verso il centro sportivo del club in vista degli allenamenti. Severino era seduto sul sedile del passeggero e avrebbe sbattuto la testa in modo piuttosto violento. La polizia non ha rilevato tracce di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue dei due conducenti. Nel tweet seguente, la foto delle condizioni del veicolo dopo l'incidente.

Le condizioni di Severino

Dopo l'incidente e il ricovero, Severino è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico, con le condizioni che restano piuttosto gravi. Lo staff medico dell’ospedale municipale di Americana non avrebbe, per ora, dato il via libera per il trasferimento del ragazzo all’ospedale Albert Einstein di San Paolo. Pedro Severino è un attaccante classe 2005 del Bragantino U20. Il cartellino, tuttavia, è di proprietà del Botafogo-SP. Nel corso della sua carriera ha già giocato diversi spezzoni di partita sia nel Campionato Paulista che nel Brasileirao B. Severino è figlio di Lucas Severino, ex professionista che in Europa ha vestito la maglia del Rennes e che è stato protagonista in Giappone con l'FC Tokyo e il Gamba Osaka.