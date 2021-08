Inconvenienti da derby olandese, Berghuis dal Feyenoord all’Ajax: minacce alla famiglia

Il giocatore e la sua famiglia sono stati pesantemente minacciati a causa del trasferimento estivo di Steven dal Feyenoord agli arci-rivali dell'Ajax, dopo 87 gol in 199 partite con la maglia dei Rotterdammers

"Io e la mia famiglia abbiamo vissuto almeno alcuni di questi messaggi come molto minacciosi e quindi riteniamo necessario segnalare queste minacce - scrive Berghuis al dipartimento di ricerca digitale -. Dati i miei obblighi all'Ajax, ho chiesto al mio agente di presentare la dichiarazione a mio nome per quanto possibile".

Secondo De Telegraaf sono niente di meno che "diciannove pagine A4 con minacce" come queste: "Porta una freccia di fuoco il 19 dicembre e sparala in testa", "Non arriverà il 19 dicembre". Poi in altre parti si leggono maledizioni con kk: “Berghuis è un ebreo kk, che cioè rompi il collo kk", "Sporca putt***sporca kk ratto, i tuoi figli e tu diventerai lo str****" e "Sto commettendo un attacco alla tua famiglia kk, dico sul serio". Davvero una brutta storia.