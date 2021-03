Incredibile a Birmingham: dopo tanto peregrinare, Alen Halilović gioca e segna!

Primo gol in maglia Birmingham City per l’ex milanista Halilović: bel sinistro a giro decisivo a due minuti dal novantesimo nel 2-1 sul QPR

A 17 anni, con i suoi numeri, era la stella indiscussa della Dinamo Zagabria, ma poi non ha brillato più come previsto. Sì, perché Alen Halilović è passato per Barcellona, Sporting Gijón, Amburgo, Las Palmas, Milan, Standard Liegi e Heerenveen prima di sbarcare a Birmingham lo scorso novembre. Mister Aitor Karanka lo ha reclutato e si è fidato di lui, facendogli firmare un contratto fino al 30 giugno prossimo col club di Championship. Dopo otto partite e due da titolare, il 24enne croato ha trovato il suo primo gol nella vittoria di sabato in casa contro il Queens Park Rangers.