Incredibile ad Anfield: Ménez viene cacciato durante la partita di Champions

Assurdo quanto accaduto nella serata di ieri. Durante la partita tra il Liverpool ed il Psg, l'ex stella di Roma e Milan, Jérémy Ménez, è stato cacciato dallo stadio al 70' per l'eccessivo tifo durante la partita. A svelare il fatto un ex calciatore dell'Arsenal, Samir Nasri.

A far luce sull'accaduto, ci ha pensato un volto noto del calcio francese, Nasri, che durante un suo intervento a Canal Plus ha raccontato l'intera vicenda: "Menez era alla partita, voleva vedere il PSG al ritorno degli Ottavi di Champions League, ma lo hanno mandato via"."Ad un certo punto - racconta - gli hanno chiesto se fosse francese e, dopo la sua risposta, gli hanno detto che doveva andarsene e non poteva restare sugli spalti. Vorrei rivolgere un pensiero a tutti coloro che sono stati cacciati da uno stadio". Dopo aver lasciato lo stadio, si è recato, insieme ai suoi amici, al suo albergo, dove ha continuato a vedere la partita.

Non solo Ménez...

Nonostante la versione di Nasri, non era ancora chiaro il reale motivo dell'allontanamento dell'ex Roma. RMC ha cercato di riportare i fatti e dare una versione più dettagliata: “Dopo aver incontrato in città lo streamer AmineMaTue e aver posato con i tifosi dei Red and Blue, l’ex giocatore trentasettenne, ritiratosi l’anno scorso, ha preso posto sugli spalti di Anfield. E ha dato la sua voce per incoraggiare i giocatori di Luis Enrique, come gli altri francesi che lo circondavano. A quanto pare troppo per i servizi di sicurezza locali.