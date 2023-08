Incredibile in Portogallo: allenatore si rompe una gamba… in panchina

Bock, trasportato in ospedale, dopo essere stato assistito dalle équipe mediche delle due squadre, è ricorso ai social per ringraziarli e fare il punto della situazione: “Dopo la disgrazia capitatami oggi (domenica, ndr), vorrei ringraziare tutti coloro che in modi diversi mi hanno fatto gli auguri. Colgo l’occasione per dire che non ho ancora subito un intervento chirurgico, sto aspettando. Ringrazio i vigili del fuoco volontari di Valadares per il loro lavoro esemplare, i professionisti dell’ospedale Santos Silva e il Valadares Gaia FC nella persona del suo presidente che non mi ha lasciato finché non sono andato in ospedale. Vorrei ringraziare anche le persone del Marco per l’amore che mi hanno donato. Con il sostegno di tutti la ripresa sarà più semplice Grazie di cuore. Un abbraccio a tutti”, si legge.