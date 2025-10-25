derbyderbyderby calcio estero Independiente, i tifosi protestano contro i giocatori: volano in campo banconote e cibo per cani

Proteste in Argentina

Independiente, i tifosi protestano contro i giocatori: volano in campo banconote e cibo per cani - immagine 1
La vittoria sul campo per 3-0 contro il Platense non ha reso la serata meno amara per l'Independiente
Lorenzo Maria Napolitano
In alcune città dell'Argentina non si respira affatto un clima sereno. Siamo nel pieno del torneo Clausura, e c'è una squadra che più di tutte non riesce proprio ad ingranare: l'Independiente. I diavoli rossi in tredici partite hanno conquistato soltanto una vittoria, ieri, ad Avellenada contro il Platense. Prima di questa sfida si contavano sei sconfitte e altrettanti pareggi, che hanno generato parecchio dissenso tra le fila dei tifosi. Nella partita contro il Platense, infatti, i supporter dell'Independiente si sono fatti sentire: attraverso cori, striscioni e, addirittura, spopolano sul web immagini di un lancio di cibo per caniin campo.

Crisi Independiente: i tifosi protestano contro la squadra

L'Independiente si presentava a questo match con due sconfitte di fila, e ad attendere i giocatori in campo c'era un clima tutt'altro che sereno. I giocatori, infatti, sono stati accompagnati per tutto lo svolgimento della partita da fischi, cori e contestazioni. Neanche i gol della squadra di casa sono riusciti a calmare i tifosi: tant'è che proprio mentre Ávalos festeggiava con i compagni la prima rete della serata, dagli spalti è stata lanciata una busta contente cibo per cani.

Nel corso del match i padroni di casa sono riusciti a firmare anche un secondo ed un terzo gol, con le reti di Loyola e Milan. Ma nemmeno il risultato rotondo ha portato un'aria più leggera: infatti, oltre al cibo per cani, in campo sono state lanciate anche delle banconote, rendendo le proteste sempre più aspre e singolari. La squadra di Gustavo Quinteros, a tre partite dalla fine del torneo, è già fuori da tutte le competizioni e non può neanche sperare in un pass per i playoff.

