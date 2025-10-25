La vittoria sul campo per 3-0 contro il Platense non ha reso la serata meno amara per l'Independiente

Lorenzo Maria Napolitano 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 17:17)

In alcune città dell'Argentina non si respira affatto un clima sereno. Siamo nel pieno del torneo Clausura, e c'è una squadra che più di tutte non riesce proprio ad ingranare: l'Independiente. I diavoli rossi in tredici partite hanno conquistato soltanto una vittoria, ieri, ad Avellenada contro il Platense. Prima di questa sfida si contavano sei sconfitte e altrettanti pareggi, che hanno generato parecchio dissenso tra le fila dei tifosi. Nella partita contro il Platense, infatti, i supporter dell'Independiente si sono fatti sentire: attraverso cori, striscioni e, addirittura, spopolano sul web immagini di un lancio di cibo per caniin campo.

Crisi Independiente: i tifosi protestano contro la squadra — L'Independiente si presentava a questo match con due sconfitte di fila, e ad attendere i giocatori in campo c'era un clima tutt'altro che sereno. I giocatori, infatti, sono stati accompagnati per tutto lo svolgimento della partita da fischi, cori e contestazioni. Neanche i gol della squadra di casa sono riusciti a calmare i tifosi: tant'è che proprio mentre Ávalos festeggiava con i compagni la prima rete della serata, dagli spalti è stata lanciata una busta contente cibo per cani.

Nel corso del match i padroni di casa sono riusciti a firmare anche un secondo ed un terzo gol, con le reti di Loyola e Milan. Ma nemmeno il risultato rotondo ha portato un'aria più leggera: infatti, oltre al cibo per cani, in campo sono state lanciate anche delle banconote, rendendo le proteste sempre più aspre e singolari. La squadra di Gustavo Quinteros, a tre partite dalla fine del torneo, è già fuori da tutte le competizioni e non può neanche sperare in un pass per i playoff.