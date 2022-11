India, la gigantografia di Messi sorge in mezzo al fiume…

A Pullavoor, cittadina dell’India nello stato del Kerala, un gruppo di fan ha reso omaggio all’argentino con una gigantografia in mezzo al fiume

L’amore per Lionel Messi supera ogni tipo di confine. Nuove prove di ciò che il sette volte Pallone d’Oro genera appaiono costantemente in qualsiasi parte del mondo ed è quanto successo lunedì, quando l’immagine di una gigantografia di Leo in mezzo a un fiume è diventata virale…