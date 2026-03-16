Il difensore ha accusato un forte dolore al petto nel pieno di una partita. Subito trasportato in ospedale per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare

Mattia Celio Redattore 16 marzo - 16:04

Il calcio indiano viene scosso da una tragedia. Durante una partita di campionato, il difensore Ravinder Singh, 25 anni, ha accusato un dolore al petto per poi accasciarsi a terra. Subito trasportato all'ospedale, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il giocatore militava nella squadra del Namdhari e nelle fila della Nazionale dell'India.

Tragedia in India, il difensore Singh muore per arresto cardiaco: aveva solo 25 anni — Il mondo del calcio viene purtroppo scosso da una nuova tragedia. In India, durante una partita tra amici, Ravinder Singh, difensore del Namdhari, squadra militante in seconda divisione, è morto a seguito di un arresto cardiaco. Come raccontano i quotidiani locali, il giocatore stava disputando un torneo locale quando nel bel mezzo della partita, ha iniziato a sentire un forte dolore al petto ed è crollato a terra improvvisamente. Sia i compagni che il pubblico sono subito andati subito in suo soccorso in attesa dell'ambulanza.

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Arrivato all'ospedale in condizioni molto critiche, i medici hanno provato in ogni modo a rianimarlo ma alla fine non c'è stato nulla da fare. Militante anche nella Nazionale dell'India, Singh si è spento a soli 25 anni. Originario del villaggio di Majri nel distretto di Ludhiana, in Punjab, Ravinder Singh era un talento nascente nel calcio indiano le cui doti calcistiche gli avevano permesso in poco tempo di diventare un pilastro del Namdhari. Al di fuori del campo, Singh frequentava l'università, precisamente il secondo anno di Lettere.

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