Influencer ed esperto di mercato: è Mohamed il nuovo direttore comunicazione dell’Angers

Molto influente su Twitter, Mohamed Toubache-Ter è diventato il nuovo responsabile della comunicazione del club attualmente secondo in Ligue 1

L’Angers, secondo nel campionato francese a meno due dal Paris Saint-Germain, ha assunto un “influencer” come nuovo responsabile della comunicazione. Già, perché da lunedì scorso Mohamed Toubache-Ter ha preso ufficialmente servizio nella società della Loira. Ma chi è questo tizio? La risposta potrebbe essere: un personaggio “infernale”, in senso buono ovviamente. Ha 34 anni, la voce esile, i capelli arruffati ed è diventato imprescindibile su Twitter in Francia soprattutto per quanto riguarda le informazioni di calciomercato. Adesso approda sui campi della Ligue 1, non in versione virtuale stavolta.