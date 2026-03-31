Il Kun Aguero era impegnato nella sfida tra Independiente e River Plate Over 35 quando si è improvvisamente accasciato al suolo. Sottoposto ad esami, è arrivata la conferma dell'infortunio serio

Luca Paesano Caporedattore 31 marzo 2026 (modifica il 31 marzo 2026 | 14:46)

Brutto episodio capitato a Sergio Aguero, protagonista suo malgrado di un grave infortunio durante una partita del campionato senior in Argentina. L’ex attaccante, ritiratosi dal calcio professionistico nel 2021 per problemi cardiaci, stava partecipando a un match tra le selezioni Over 35 di Independiente e River Plate. Nel corso della gara, il Kun è crollato a terra dopo un’azione di gioco, mostrando immediatamente segni di forte dolore. Soccorso sia dai compagni che dagli avversari, è stato aiutato a lasciare il campo e trasportato in una struttura sanitaria di Buenos Aires, dove gli esami hanno chiarito la gravità della situazione.

Rottura del tendine d'Achille, Aguero conferma sui social — Gli accertamenti medici hanno confermato la rottura del tendine d’Achille della gamba sinistra, un infortunio serio che richiederà un intervento chirurgico e un lungo periodo di recupero. È stato lo stesso Aguero a comunicare la diagnosi sui social, spiegando che dovrà sottoporsi a un’operazione nei prossimi giorni.

L’episodio si è verificato durante una caduta apparentemente fortuita, ma le conseguenze sono state immediate e evidenti, tanto da costringere i presenti a intervenire rapidamente per soccorrerlo. Il trasporto al Sanatorio Otamendi e gli esami successivi hanno confermato il peggiore dei sospetti.

A 37 anni, Aguero continuava a giocare per passione in competizioni amatoriali dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Tuttavia, questo nuovo problema fisico potrebbe segnare la fine definitiva anche delle sue apparizioni in campo a livello senior. Dopo il problema cardiaco che lo aveva portato al ritiro dall'attività agonistica, il Kun si era poi rivisto in qualche partita della Kings League ed era ora impegnato proprio con l'Independiente.