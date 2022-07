Infranto il derby delle cantere: Atletico, sette giovani si offrono al Real Madrid…

In frantumi lo storico patto di non belligeranza a livello di talenti delle giovanili...

Dopo lo sbarco di Jesús Fortea, il talentuoso terzino destro classe 2007 passato dai colchoneros ai blancos, il presunto patto di non aggressione tra Real Madrid e Atlético Madrid è saltato in aria. Infatti, dopo aver confermato che i club non rispettano più lo storico accordo di non ingaggiare le giovanili del vicino ed eterno rivale, fino a sette giocatori dell'Atletico si sono già offerti alla cantera del Real Madrid.