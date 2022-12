Inghilterra campione del Mondo? La sentenza di Lewis Capaldi: “Non accadrà mai”

Sale l'attesa per l'ultimo quarto di finale di questi Mondiali in Qatar tra Francia e Inghilterra, e nonostante le ultime convincenti prestazioni della Nazionale guidata da Southgate, per il cantante Lewis Capaldi, la Coppa del Mondo non sarebbe proprio affare dei Tre Leoni.

In un'intervista rilasciata a LadBible,il cantante scozzese ha così sentenziato: "Non capisco tutto questo ottimismo ragazzi. Non ho problemi con gli inglesi, anzi, li adoro, e mi piace molto guardare il calcio inglese, ma non potete pensare ogni volta 'Sì, ce la possiamo fare, dai'. Dovreste invece esser pessimisti". E alla provocazione finale, ecco la lapidaria risposta del cantante "Has never coming home ever" (Non ritornerà mai a casa), riprendendo il motto che i tifosi inglesi avevano adottato per gli scorsi Europei persi però in finale contro l'Italia.