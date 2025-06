Intervenuto ai microfoni di 'ITV', Roy Keane, leggenda del calcio britannico e del Manchester United, ha commentato la sconfitta dell'Inghilterra contro il Senegal per 1-3

Intervenuto ai microfoni di 'ITV', Roy Keane, leggenda del calcio britannico e del Manchester United, ha commentato la sconfitta dell'Inghilterra contro il Senegal per 1-3.

Inghilterra-Senegal 1-3, il pensiero di Roy Keane — L'ex centrocampista dei Red Devils e da anni opinionista ha parlato così di quanto accaduto in Inghilterra-Senegal:"Da una parte non si vorrebbe fare troppo una tragedia di quanto è accaduto, ma i segnali non sono buoni, non sono stati giorni positivi per l'Inghilterra. So che hanno vinto l'altra sera (contro Andorra per 0-1, ndr), ma il ritmo non c'era".

💬 “We’re not going to panic, but for sure we know that we need to be better.”

Hear from our skipper 👇

Keano, come veniva chiamato dai tifosi del Manchester United, ha poi proseguito: "Non penso che sarà una pausa estiva felice per Tuchel, penso che sarà molto molto preoccupato. Guardo questo gruppo della nazionale e, anche se siamo fuori dallo spogliatoio, penso che ci sia qualcosa che manca in questa selezione nazionale, non sembrano felici. Ovviamente erano turbati per il risultato, ma non è questo il punto, sembra che non siano tutti allineati come squadra".